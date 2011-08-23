〔中国金融〕澳新银行称已获得在中国黄金期货交易资格

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月23日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)周二表示,其中国公司已获得监管机构许可,在上海期货交易所进行黄金期货交易,成为拥有在中国进行黄金期货交易资格的第二家外资银行.
在澳新银行获批进入中国黄金期货市场之前,本月稍早监管机构批准了汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)在上期所进行期金交易,这被看作是中国为进一步向国内外金融机构开放黄金交易市场拉开了序幕.
目前已有六家外资银行获得了上海黄金交易所的交易会员资格,澳新银行就名列其中.其他还有,汇丰银行(中国)、渣打银行(中国)(STAN.L)(2888.HK)、加拿大丰业银行(中国)、瑞士信贷(中国)CSGN.VX和新加坡大华银行(中国)(UOBH.SI).(完)
--编译 兰秀娟;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。