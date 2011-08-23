〔中国金融〕澳新银行称已获得在中国黄金期货交易资格

路透上海8月23日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)周二表示,其中国公司已获得监管机构许可,在上海期货交易所进行黄金期货交易,成为拥有在中国进行黄金期货交易资格的第二家外资银行.

在澳新银行获批进入中国黄金期货市场之前,本月稍早监管机构批准了汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)在上期所进行期金交易,这被看作是中国为进一步向国内外金融机构开放黄金交易市场拉开了序幕.

目前已有六家外资银行获得了上海黄金交易所的交易会员资格,澳新银行就名列其中.其他还有,汇丰银行(中国)、渣打银行(中国)(STAN.L)(2888.HK)、加拿大丰业银行(中国)、瑞士信贷(中国)CSGN.VX和新加坡大华银行(中国)(UOBH.SI).(完)