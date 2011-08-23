〔表格〕英国7月抵押贷款批准宗数触及2010年6月来最高水准--BBA

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦8月23日电---英国银行业者协会(BBA)周二公布的数据显示,7月经季节调整後的抵押贷款批准宗数较上年同期小幅增加.
7月 6月 2010年7月
经季节调整净抵押贷款 +0.946 +0.522 +1.356
(单位10亿英镑)
7月 6月 2010年7月
各类贷款批准数
购房 33,417 32,123 33,380
再抵押 26,043 24,311 22,920
其他担保贷款 15,130 15,087 18,366 (完)
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--编译 杜明霞;审校 侯向明
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