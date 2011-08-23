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债券 | 2011年 8月 23日 星期二 16:56 BJT

〔表格〕英国7月抵押贷款批准宗数触及2010年6月来最高水准--BBA

路透伦敦8月23日电---英国银行业者协会(BBA)周二公布的数据显示,7月经季节调整後的抵押贷款批准宗数较上年同期小幅增加.

7月 6月 2010年7月

经季节调整净抵押贷款 +0.946 +0.522 +1.356

(单位10亿英镑)

7月 6月 2010年7月

各类贷款批准数

购房 33,417 32,123 33,380

再抵押 26,043 24,311 22,920

其他担保贷款 15,130 15,087 18,366 (完)

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--编译 杜明霞;审校 侯向明

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