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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 17:00 BJT

〔欧洲汇市〕英镑/美元追随欧元上涨,市场关注英国经济数据

路透伦敦8月23日电---英镑/美元周二上涨,追随欧元的涨势,因此前公布的德国制造业数据好于市场预期;不过投资者对英国即将公布的数据持谨慎态度,因该数据料显示工厂订单下滑.

1000GMT将公布英国工业联盟(CBI)总工业订单数据,料显示8月总工业订单差值由7月的负10下降至负13.ECONGB

英镑兑美元GBP=D4上涨0.5%至1.6547美元,远高于1.6293附近的100日移动平均线切入位.进一步上涨可能再次测试三个半月高位1.6618.

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