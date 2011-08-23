〔欧洲汇市〕英镑/美元追随欧元上涨,市场关注英国经济数据

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月23日电---英镑/美元周二上涨,追随欧元的涨势,因此前公布的德国制造业数据好于市场预期;不过投资者对英国即将公布的数据持谨慎态度,因该数据料显示工厂订单下滑.
1000GMT将公布英国工业联盟(CBI)总工业订单数据,料显示8月总工业订单差值由7月的负10下降至负13.ECONGB
英镑兑美元GBP=D4上涨0.5%至1.6547美元,远高于1.6293附近的100日移动平均线切入位.进一步上涨可能再次测试三个半月高位1.6618.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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