〔中国汇市〕人民币兑美元略收涨,陷入盘整以待新指引(更新版)

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* 人民币中间价高开指引,即期汇价仅窄幅波动

* 经历前期大幅升值後,人民币整固蓄势

路透北京/上海8月23日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二即期汇价小幅收涨.在经历了前期的大幅升值後,人民币持续升值动力减弱,尽管今日中间价高开指引,但盘中即期汇价大部分时间仅略偏强水平盘整,终场以小幅走升报收.

"今天fixing(中间价)离昨天不远,即期汇价比较平静,就在中间价下面波动."上海一外资银行交易员称.

他并称,前期人民币大幅升值後,开启盘整走势;唯有中间价给出新的指引後,即期汇价窄幅波动的局面才会被打破.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3970 6.3950 6.4015 6.3987 6.3997 6.4013

美国副总统拜登周一称,美国将继续敦促中国允许人民币升值,但也明确表示预计未来一年还无法实现这点.[nCN1916453];上述外资行交易员点评称,纵有海外压力持续存在,但预计未来一两年内,人民币汇改还会渐进、可控,不会出现大幅度的一次性升值.

8月汇丰中国制造业PMI初值为49.8,自上月终值49.3小幅反弹,但仍然处于荣枯分水岭50下方.[ID:nCN1915335] 上海一大型银行交易员称,国内经济定会着陆,区别只会在软硬着陆之间,故其认为年内人民币大幅升值的可能性不大.

中国央行货币政策委员夏斌表示,人民币升值对抑制输入性通胀有些作用,但抑制通胀不能完全依赖汇率工具[ID:nCN1917437]

东京汇市欧元周二小幅走高,但在市场已对全球经济衰退感到惴惴不安时,若欧元区制造业数据显示经济出现更多下行风险,欧元仍可能承压..[FRX/CN]

以下为北京时间16:48,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2800/50 6.2780

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3710/30 6.3730

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水570点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3400元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)