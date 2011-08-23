〔中港个股〕民生银行称地方融资平台贷款正常,至6月末馀额下降(更新版)

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* 民生银行地方融资平台贷款至6月末馀额下降

* 目前为止全部为正常贷款,没有不良和逾期

* 对下半年息差状况表示乐观

路透北京8月23日电---对于市场颇为关注的商业银行地方融资平台贷款状况,中国第七大上市银行--民生银行(1988.HK)周二表示,目前为止其地方融资平台贷款全部为正常贷款,没有不良和逾期,且上半年的贷款馀额较年初有所下降.

民生银行(600016.SS)授信评审部副总经理王芳在中期业绩说明会上称,截至6月底,该行地方融资平台贷款馀额为约1,721亿元人民币,比年初下降50亿元.且贷款方都是地市级别以上,现金流覆盖情况也比较好.

"民生银行地方融资平台贷款总体风险状况是可以接受的,有一批地方融资平台公司已经提前还款."该行银行部总经理林云山表示.

地方政府融资平台贷款风险隐患对国内商业银行的影响颇大,因其过去两年中规模扩张快速,而後续还款能力存疑.各家上市银行在公布中期业绩时,纷纷对其地方融资平台贷款状况作出说明.

建设银行(0939.HK)(601939.SS)周一表示,该行的政府融资平台贷款馀额比一季度末略有增加.截至6月末,该行的地方融资平台贷款馀额为5,800亿元,占总贷款的约10%;拨备覆盖率为325%,不良率为1.1%.其中现金流覆盖和基本覆盖类贷款占比93.2%.[ID:nCH0075223]

而交通银行(3328.HK)(601328.SS)亦称,6月末该行地方融资平台贷款馀额为3,083亿元.其中现金流覆盖或基本覆盖的贷款占比约95%,半覆盖或无覆盖的地方融资平台贷款仅5%左右,这些半覆盖或无覆盖的贷款,主要依赖地方财政资金作为还款来源.6月末,仅有六户地方融资平台共计4.29亿元贷款出现400多万元的欠息.[ID:nCN1909329]

稍早官方媒体人民日报援引中国银监会主席刘明康称,中国目前地方政府融资平台贷款整改和风险化解工作有序推进,风险可控.今明两年是地方政府债务的偿还高峰期,严防平台贷款"改头换面"和"卷土重来".[ID:nCN1904277]

近期亦有分析人士指出,不管是从监管层还是银行层面,平台贷款清理逐步释放出正面信息,这将促使股市银行板块的股价修正前期的过度反应.

**对下半年息差状况表示乐观**

民生银行上周二公布业绩显示,上半年净利按年升57%,至139.18亿元,优于市场预期;而之前根据汤森路透综合七名分析师的预测,上半年其净利均值为128亿元.

该行高层在业绩会上表示,今年下半年净息差情况应仍比较好,但净息差与宏观政策联系太紧密,所以不好做具体的判断.

净息差的大幅提高是民生中期业绩超预期的主要原因.上半年该行的净息差高达3%,同比增长了0.08个百分点.

而中金公司报告称,调整後二季度净息差环比提高24bps至3.25%,主要得益于信贷紧缩环境下溢价能力提高;二季度57%的新增贷款为商贷通贷款,且预计未来其净息差有望进一步提高.

民生银行A股周二上涨3.22%,H股上涨2.89%,均分别超出大盘沪综指.SSEC和恒生指数.HSI的涨幅.(完)

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