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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 17:43 BJT

〔瑞士经济〕7月出口不佳,受强势瑞郎与欧洲贸易夥伴增长低迷的拖累

路透苏黎世8月23日电---瑞士7月出口表现不佳,受关键贸易夥伴的经济增长迟滞与瑞郎升值拖累.这进一步预示瑞士经济未来数月将会放缓.

尽管2008年金融危机以来瑞郎大涨近30%,瑞士出口却一直表现坚韧.但目前,出口开始显现疲软迹象.7月整体实质出口虽较上年同期上升4.8%,达到166.49亿瑞郎,但名义出口下降0.7%,远不及上年同期增长3.7%的表现.

瑞士7月对最大贸易夥伴欧盟的出口则减少了3.3%.

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