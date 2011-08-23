〔瑞士经济〕7月出口不佳,受强势瑞郎与欧洲贸易夥伴增长低迷的拖累

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世8月23日电---瑞士7月出口表现不佳,受关键贸易夥伴的经济增长迟滞与瑞郎升值拖累.这进一步预示瑞士经济未来数月将会放缓.
尽管2008年金融危机以来瑞郎大涨近30%,瑞士出口却一直表现坚韧.但目前,出口开始显现疲软迹象.7月整体实质出口虽较上年同期上升4.8%,达到166.49亿瑞郎,但名义出口下降0.7%,远不及上年同期增长3.7%的表现.
瑞士7月对最大贸易夥伴欧盟的出口则减少了3.3%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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