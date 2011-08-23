〔中港股市〕港股受石油股带动高收约2%,沪综指创一个半月最大单日涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港/上海8月23日电---香港股市周二第二天上扬,因原油价格上涨推高石油类股,不过交投清淡以及投资者逢高卖出,表明焦虑情绪犹存.
交易商表示,汇丰(HSBC)中国制造业采购经理人指数(PMI)数据也令市场感到宽心.8月汇丰中国制造业PMI初值为49.8,自上月终值49.3小幅反弹.[ID:nCN1915335]此前,有传言称该数据会下降.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。