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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 17:26 BJT

〔中港股市〕港股受石油股带动高收约2%,沪综指创一个半月最大单日涨幅

路透香港/上海8月23日电---香港股市周二第二天上扬,因原油价格上涨推高石油类股,不过交投清淡以及投资者逢高卖出,表明焦虑情绪犹存.

交易商表示,汇丰(HSBC)中国制造业采购经理人指数(PMI)数据也令市场感到宽心.8月汇丰中国制造业PMI初值为49.8,自上月终值49.3小幅反弹.[ID:nCN1915335]此前,有传言称该数据会下降.

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