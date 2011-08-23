〔中国经济〕"十二五"政策扶持重心将逐步向微小型企业倾斜--工信部

路透北京8月23日电---中国工业和信息化部总工程师朱宏任周二表示,"十二五"(2011-2015年)时期,工信部在制定扶持政策时和安排财政资金时,将更加注重公共服务体系建设,更加注重扶持小型微型企业,改善对小型微型企业的服务.

新华社援引朱宏任在吉林一研讨会上并称,十二五期间还要进一步减轻企业税费负担,以惠及更多小企业.

他表示,未来五年中国将全面落实支持中小企业发展的金融政策,重点加强和改善小企业金融服务,完善多层次中小企业信用担保体系,进一步拓宽中小企业融资渠道.

同时,还将继续壮大中小企业创业板市场,加快推进全国性场外交易市场建设;并将用五年时间,在80%以上的省级地区基本形成服务协同、资源共享、供需对接便捷的中小企业公共服务平台网络.

全国工商联在今年上半年开展的一项大规模调研发现,由于生产成本剧增、税费负担偏重、难以获得直接融资等因素,不少小型微型企业特别是传统制造业中的小型微型企业面临生存危机.

朱宏任7月下旬曾表示,中国没有出现中小企业扎堆倒闭或者倒闭如潮的情况,当前国务院正在研究进一步扶持中小企业发展的政策措施,尤其是针对小微企业.[ID:nCN1134064](完)