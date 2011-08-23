金正日抵达乌兰乌德,即将与梅德韦杰夫举行会谈

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月23日电---朝鲜领导人金正日周二乘装甲专列抵达西伯利亚城市乌兰乌德(Ulan-Ude)，他与俄罗斯总统梅德韦杰夫的会晤话题可能涵盖朝鲜核计划和对朝援助等问题。
俄罗斯和韩国官员确认金正日的专列已抵达乌兰乌德，该列火车三天前从2,000公里外的东部边境进入俄罗斯境内。
俄朝双方都未宣布梅德韦杰夫与金正日会晤的日期与地点，这是金正日九年来首次访问俄罗斯。外界普遍预期两人将在周三举行会晤，地点就在乌兰乌德城内或附近。乌兰乌德是位于贝加尔湖附近的一个省会城市。
梅德韦杰夫周二时位于黑海沿岸度假胜地索契，索契位于乌兰乌德以西，两地相差五个时区。
报导称，69岁的金正日放弃了6月访问俄罗斯的计划，因为计划遭泄漏而带来安全担忧。
俄罗斯周五称，因朝鲜粮食严重短缺，将在9月底前向朝鲜运送5万吨粮食。朝鲜还一直希望外国投资，以改善其基础设施。(完)
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。