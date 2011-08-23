金正日抵达乌兰乌德,即将与梅德韦杰夫举行会谈

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路透莫斯科8月23日电---朝鲜领导人金正日周二乘装甲专列抵达西伯利亚城市乌兰乌德(Ulan-Ude)，他与俄罗斯总统梅德韦杰夫的会晤话题可能涵盖朝鲜核计划和对朝援助等问题。

俄罗斯和韩国官员确认金正日的专列已抵达乌兰乌德，该列火车三天前从2,000公里外的东部边境进入俄罗斯境内。

俄朝双方都未宣布梅德韦杰夫与金正日会晤的日期与地点，这是金正日九年来首次访问俄罗斯。外界普遍预期两人将在周三举行会晤，地点就在乌兰乌德城内或附近。乌兰乌德是位于贝加尔湖附近的一个省会城市。

梅德韦杰夫周二时位于黑海沿岸度假胜地索契，索契位于乌兰乌德以西，两地相差五个时区。

报导称，69岁的金正日放弃了6月访问俄罗斯的计划，因为计划遭泄漏而带来安全担忧。