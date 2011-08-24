(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中偏升,央行调高代收隔夜资金利率0.1基点

* 短率持稳中仍有走升压力

* 央行略微调高代收隔夜资金利率0.1基点

记者 高洁如

路透台北8月23日电---台湾银行间短期利率周二勉力持稳.市场多馀资金不多,外商银可拆出的馀额偏少,而央行虽然在三种天期存单收受金额趋减,但并未放松收紧隔夜资金力道,短率稳中仍有偏升压力.

央行将委托大型银行代收隔夜资金的利率由0.383%调高到0.384%.市场交易人士表示,近期台股暴涨暴跌,表现仍然不稳定,外资普遍走钱.

不过交易人士也说,央行每日收受的三种天期存单方面,可以见到近二周都是减少的情况,近二周统计存单发行馀额共减少2,192.3亿.但在委托大型银行代为收入市场隔夜资金方面,央行却未放松力道,使得资金稳中偏紧.

"今天市场不算多钱,但也不至于拿不到,"一本地大型银行调度人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.390%,上日在0.389%;区间为0.29-0.82%,上日在0.29-0.80%.

2-7天拆款利率区间在0.383-0.82%,与上日持平.

**短票利率持稳于近期高位**

票券商交易员则说,银行资金水位虽然不高,不过还是有1-2天的短钱可供短票的资金配置,因此今日缺口要平不难.

30天期内短票主要利率多在0.86-0.87%,同上日.

央行今日共发行587亿台币存单.相较存单到期金额42亿,存单发行馀额增加545亿.[TW/MMTCN]

本周存单到期金额共4,563亿到期,本周余日存单到期情况分别是周三1,325.5亿、周四620亿、周五1,096.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为负137亿台币,累计超额准备为689亿台币,加计前期1%的超额准备为1,616亿台币.

**RP利率稳中趋升**

债市同业附买回(RP)利率周二持稳于既有区间.投信与寿险资金陆续回流,舒缓上日资金紧缩状况,不过,整体供应已不若上周充裕.

资金调度人士表示,今日有321.3亿台币的公债还本付息,惟资金打散至各个市场,对RP市场挹注有限.此外,周四还有269亿台币的中钢(2002.TW)现金股利发放,已见到部分投信提前因应走钱,交易商小心调度.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.(完)