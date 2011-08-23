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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 18:42 BJT

〔中港股业绩〕中国人寿上半年净利同比降28%,逊市场预期--消息人士

路透上海8月23日电---消息人士周二透露,按市值计为全球最大寿险公司--中国人寿保险股份有限公司(2628.HK)(601628.SS)上半年实现净利润129.64亿元人民币,同比下降28.1%,逊于市场预期.

该公司去年同期净利润为180.3亿元.根据汤森路透综合四名分析师预测,今年上半年净利为149.6亿元.

业绩公布前,中国人寿H股收涨4.32%,报22.95港元;其A股亦升1.38%,报16.17元.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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