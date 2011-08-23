〔中港股业绩〕中国人寿上半年净利同比降28%,逊市场预期--消息人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月23日电---消息人士周二透露,按市值计为全球最大寿险公司--中国人寿保险股份有限公司(2628.HK)(601628.SS)上半年实现净利润129.64亿元人民币,同比下降28.1%,逊于市场预期.
该公司去年同期净利润为180.3亿元.根据汤森路透综合四名分析师预测,今年上半年净利为149.6亿元.
业绩公布前,中国人寿H股收涨4.32%,报22.95港元;其A股亦升1.38%,报16.17元.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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