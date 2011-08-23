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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 20:36 BJT

〔表格〕加拿大6月零售销售较前月成长0.7%,5月修正後为增长0.3%

路透8月23日电---加拿大统计局周二公布,加拿大6月零售销售较前月成长0.7%,扣除汽车的零售销售较上月下滑0.1%

(百分比变动) 6月 6月 5月(修正值) 5月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 +0.7 +4.6 +0.3 +0.1

扣除汽车/零部件 -0.1 +3.7 +0.6 +0.5

注:数据经过季节性调整.

路透调查的分析师此前预估,6月总体零售销售较上月增长0.7%,扣除汽车的零售销售较上月上升0.2%.(完)

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--编译 侯向明;审校 王洋

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