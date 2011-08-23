〔表格〕加拿大6月零售销售较前月成长0.7%,5月修正後为增长0.3%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月23日电---加拿大统计局周二公布,加拿大6月零售销售较前月成长0.7%,扣除汽车的零售销售较上月下滑0.1%
(百分比变动) 6月 6月 5月(修正值) 5月(前值)
月率 年率 月率 月率
整体 +0.7 +4.6 +0.3 +0.1
扣除汽车/零部件 -0.1 +3.7 +0.6 +0.5
注:数据经过季节性调整.
路透调查的分析师此前预估,6月总体零售销售较上月增长0.7%,扣除汽车的零售销售较上月上升0.2%.(完)
浏览加拿大国数据相关新闻,请点选[ECI-CA-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 侯向明;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选