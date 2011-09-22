〔表格〕加拿大7月零售销售较前月下降0.6%,6月修正後为上升0.8%

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透9月22日电---加拿大统计局周四公布,加拿大7月零售销售较前月下降0.6%,扣除汽车的零售销售较上月持平.
(百分比变动) 7月 7月 6月(修正值) 6月(前值)
月率 年率 月率 月率
整体 -0.6 +3.9 +0.8 +0.7
扣除汽车/零部件 0.0 +3.9 0.0 -0.1
注:数据经过季节性调整.
路透调查的分析师此前预估,7月总体零售销售较上月下降0.3%,扣除汽车的零售销售较上月上升0.2%.(完)
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--编译 于春红;审校 王洋
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。