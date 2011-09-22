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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 20:38 BJT

〔表格〕加拿大7月零售销售较前月下降0.6%,6月修正後为上升0.8%

路透9月22日电---加拿大统计局周四公布,加拿大7月零售销售较前月下降0.6%,扣除汽车的零售销售较上月持平.

(百分比变动) 7月 7月 6月(修正值) 6月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 -0.6 +3.9 +0.8 +0.7

扣除汽车/零部件 0.0 +3.9 0.0 -0.1

注:数据经过季节性调整.

路透调查的分析师此前预估,7月总体零售销售较上月下降0.3%,扣除汽车的零售销售较上月上升0.2%.(完)

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--编译 于春红;审校 王洋

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