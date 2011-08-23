〔中港股业绩〕中国人寿保险上半年净利为129.6亿元人民币,同比下滑28%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港/上海8月23日电---按市值计全球最大的人寿保险公司-中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS)公布,2011年上半年净利下滑28%,因市场动荡打击其投资收益.
中国人寿保险宣布,上半年净利为129.6亿元人民币(20亿美元),每股盈馀(EPS)为0.46元人民币,上年同期则分别为180.3亿和0.64元人民币.这证实了稍早路透发布的一则报导.[ID:nCN1918483]
路透调查的四位分析师此前平均预估为,上半年净利149.6亿元人民币.(完)
--编译 王洋;审校 侯向明
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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