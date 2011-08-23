〔中港股业绩〕中国人寿保险上半年净利为129.6亿元人民币,同比下滑28%

路透香港/上海8月23日电---按市值计全球最大的人寿保险公司-中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS)公布,2011年上半年净利下滑28%,因市场动荡打击其投资收益.

中国人寿保险宣布,上半年净利为129.6亿元人民币(20亿美元),每股盈馀(EPS)为0.46元人民币,上年同期则分别为180.3亿和0.64元人民币.这证实了稍早路透发布的一则报导.[ID:nCN1918483]

路透调查的四位分析师此前平均预估为,上半年净利149.6亿元人民币.(完)