(重温稿)〔中国外汇〕加快外储多样化政策,应加大非金融资产比例--货币政策委员

路透北京8月23日电---美债危机加剧了美元贬值风险,中国央行货币政策委员夏斌周二表示,尽管短期看不排除美元升值可能,但美元长期贬值趋势已出现,而中国政府担忧其高额的外汇储备安全.

他在北京的一个新闻会上并建言,中国应加快外储多样化政策不变,外汇储备中应减少金融资产比例,加大非金融资产比例.

"外汇储备多元化和选择时要把美债贬值风险考虑进去,增加外储中非金融资产比例,比如资源、能源、股权等,...还应该藏汇于民."夏斌称,外汇管理体制也应有所改革,让更多的部门参与到中国外汇管理来.

根据美国财政部最新数据显示,6月份中国连续第三个月净增持美国国债57亿美元,令总额达11,655亿美元,仍列全球首位.[ID:nCH0073809]

而美债信评级下调使得中国的外汇储备安全开始面临一定程度的风险.

夏斌并认为,美债评级下调会影响方方方面面,最後导致全球经济增长下行,游资大量流入新兴市场致这些地区通胀压力加大.

具体到中国,由于当前的通货膨胀存在多重因素,如成本推动、货币超发,输入性通胀等因素,预计全年CPI料会突破政府年初制定的CPI涨幅目标4%,全年涨幅料在4-5%.

他并表示,人民币升值对抑制输入性通胀有些作用,但抑制通胀不能完全依赖汇率工具,还需要收缩货币,减少流通领域成本等多种综合手段.

对于当前的全球经济动荡,中国应看清方向,坚持三个不变来应对:既定的宏观调控方向不变,坚持稳健的货币政策不变;加快外汇储备多样化政策不变;加快人民币国际化的方向不变.

在货币政策方面,夏斌称,中国央行目前的货币政策存在诸多两难问题,如外汇储备和国际收支应加大弹性,但资本管制没有完全放开下,又担心热钱流入,央行要想真正摆脱现在被动局面,最终要靠经济发展方式和结构调整.

"只要中国出口拉动经济方式没有改变,中央银行货币政策被动局面难以改变."他称.(完)