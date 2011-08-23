〔伦敦美债〕公债价格因股市上涨而下跌,关注两年期公债标售

路透伦敦8月23日电---美国公债价格周二在欧洲市场下跌,因在今日稍晚标售两年期公债前,全球股市上涨引发部分低收益率(殖利率)公债抛盘.

在美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五在杰克森霍尔年会发表讲话前,许多长线投资者均离市观望.

欧洲和亚洲股市上涨,标准普尔股指9月期约SPc1上涨1.3%,交易商表示,虽然假期时清淡的交投夸大了美债走势,但他们看到部分资金从固定收益资产中撤出,转而投入到全球股市之中.