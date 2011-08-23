〔伦敦美债〕公债价格因股市上涨而下跌,关注两年期公债标售

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦8月23日电---美国公债价格周二在欧洲市场下跌,因在今日稍晚标售两年期公债前,全球股市上涨引发部分低收益率(殖利率)公债抛盘.
在美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五在杰克森霍尔年会发表讲话前,许多长线投资者均离市观望.
欧洲和亚洲股市上涨,标准普尔股指9月期约SPc1上涨1.3%,交易商表示,虽然假期时清淡的交投夸大了美债走势,但他们看到部分资金从固定收益资产中撤出,转而投入到全球股市之中.
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。