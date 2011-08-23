〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差触近两个月低位,台塑料进一步重启炼厂

路透新加坡8月23日电---亚洲柴油市场周二走软,因市场人士预计,台塑石化(6505.TW)台湾炼厂的第二个常压蒸馏单元(CDU)将在本月底前重启.

路透数据显示,0830GMT,柴油9月裂解价差连续第六个交易日下跌,至每桶17美元下方的近两个月低位.

交易商周一表示,台塑石化已重启曾因火灾而关闭的日产54万桶的三个原油蒸馏装置(CDU)中的一个.

"台塑的出口料将冲击市场,同时没有迹象显示西方国家或中国出现新需求,市场目前略微看空,"驻新加坡的一名蒸馏油交易商称.

0830GMT,9/10月合约跨月价差走阔至每桶正价差0.14美元,下跌0.11美元,同时10/11月合约跨月价差自平价水准转至正价差,下跌0.05美元.

9月柴油裂解价差下跌0.21美元,至每桶较迪拜原油升水17.64美元.

航煤裂解价差微涨0.04美元,至每桶20.04美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 123.95 124.35 124.15 121.60 +2.55 +2.10

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 121.55 121.95 121.75 119.60 +2.15 +1.80

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 122.60 123.00 122.80 120.60 +2.20 +1.82

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.10 124.50 124.30 122.10 +1.80 +2.38

9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.20 119.90 +2.30 +1.92

10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 122.34 119.93 +2.41 +2.01 (完)