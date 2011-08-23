〔国际油市〕亚洲石脑油价格触及三日高位,裂解价差重回三个半月高点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月23日电---亚洲石脑油价格周二延续涨势并触及三日高位,裂解价差在昨日小幅下滑後重回约三个半月高点.
市场人气持坚,市场上卖家稀少.
LG化学买入约10万吨10月上半月交货的石脑油,成本加运费的支付价格为较日本现货每吨升水4.00-5.00美元,此为5月初以来韩国企业支付的最高升水水准.
汽油裂解价差跌至两日低位,但当前处于每桶10美元上方,仍高于今年迄今平均的每桶约6.20美元.
整体需求料仍稳健.
路透调查显示,市场平均预计美国汽油库存将减少130万桶,因季节性因素.[ID:nCT0392616]
日本公开规格10月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨25.00美元,至每吨953.50美元.
10月上半月和11月上半月互换逆价差连续第三日持稳在每吨5.00美元.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上涨5.95美元至每吨升水136.08美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF下跌0.77美元至每桶16.13美元,为两日最低.
汽油裂解价差跌0.54美元,回到了上周五水准的每桶10.66美元.
油品 价格 上日价格 变动
2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 953.00/954.00 928.50 +25.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 103.47/103.57 100.75 +2.77
9月石脑油互换NAF-1M-S 945.25/947.25 921.50 +24.75
10月石脑油互换NAF-2M-S 941.75/943.75 918.25 +24.50
97号现货汽油GL97-SIN 124.35/124.45 122.65 +1.75
95号现货汽油GL95-SIN 121.65/121.75 120.40 +1.30
92号现货汽油GL92-SIN 119.60/119.70 117.65 +2.00
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 16.08/16.18 16.90 -0.77 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。