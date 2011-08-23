版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 20:17 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及一周高位,受大宗商品和股市走坚带动

路透雅加达8月23日电---马来西亚棕榈油期货周二触及一周高位,因大宗商品市场和股市走坚.不过全球经济前景的不确定性依然重压市场.

亚洲股市周二上涨,昨日美国股市温和收高.不过本月迄今亚洲股市仍然大幅下滑.

一家外国经纪公司的交易员说:"亚洲盘初股市企稳,加之豆油、大豆和原油市场走坚,带动棕榈油价格走升."

他还表示,坚挺的海外需求也给予棕榈油一些支撑.此前船货调查机构Societe Generale de Surveilllance表示8月1-20日马来西亚棕榈油出口较上个月同期上升近14%至117万吨.

指标11月棕榈油期约KPOc3结算价上涨1.5%,报每吨3,068马币(林吉特),盘中一度高见3,070马币,为8月15日以来最高.

整体成交量为21,948口.

一份路透技术分析报告显示,马来西亚棕榈油期货有望达到每吨3,083马币,

--编译 王洋;审校 侯向明

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐