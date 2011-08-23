〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及一周高位,受大宗商品和股市走坚带动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达8月23日电---马来西亚棕榈油期货周二触及一周高位,因大宗商品市场和股市走坚.不过全球经济前景的不确定性依然重压市场.
亚洲股市周二上涨,昨日美国股市温和收高.不过本月迄今亚洲股市仍然大幅下滑.
一家外国经纪公司的交易员说:"亚洲盘初股市企稳,加之豆油、大豆和原油市场走坚,带动棕榈油价格走升."
他还表示,坚挺的海外需求也给予棕榈油一些支撑.此前船货调查机构Societe Generale de Surveilllance表示8月1-20日马来西亚棕榈油出口较上个月同期上升近14%至117万吨.
指标11月棕榈油期约KPOc3结算价上涨1.5%,报每吨3,068马币(林吉特),盘中一度高见3,070马币,为8月15日以来最高.
整体成交量为21,948口.
一份路透技术分析报告显示,马来西亚棕榈油期货有望达到每吨3,083马币,
--编译 王洋;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。