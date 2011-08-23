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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 21:53 BJT

〔美国热股〕标准普尔总裁Deven Sharma将于9月12日去职,股价微升

路透纽约8月23日电---标准普尔母公司麦克劳希尔有限公司MHP.N表示,自2007年起担任标准普尔总裁的Deven Sharma将于9月12日去职,此後由花旗银行(C.N)首席运营官Douglas Peterson接任.

在周二盘初交易中,麦克劳希尔股价升0.86%,至37.39美元,花旗集团跌0.80%至25.86美元.(完)

--编译 于春红;审校 侯向明

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