〔美国热股〕标准普尔总裁Deven Sharma将于9月12日去职,股价微升

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月23日电---标准普尔母公司麦克劳希尔有限公司MHP.N表示,自2007年起担任标准普尔总裁的Deven Sharma将于9月12日去职,此後由花旗银行(C.N)首席运营官Douglas Peterson接任.
在周二盘初交易中,麦克劳希尔股价升0.86%,至37.39美元,花旗集团跌0.80%至25.86美元.(完)
--编译 于春红;审校 侯向明
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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