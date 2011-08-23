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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 21:51 BJT

〔美国股市〕受良好经济数据提振开高,但银行股拖累大盘

路透纽约8月23日电---美国股市周二开盘上涨,此前公布的衡量中国和欧元区经济活动的指标均没有人们担心的那样糟糕,不过银行股下跌,因投资者担心美国银行或需筹集资本,且可能面临额外的抵押贷款诉讼支出.

道琼工业指数.DJI盘初上涨47.23点,或0.44%,报10,901.88点;标准普尔500指数.SPX涨3.01点,或0.27%,报1,126.83点.Nasdaq指数.IXIC涨10.45点,或0.45%,报2,355.83点.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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