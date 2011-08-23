〔国际油市〕亚洲燃料油市场走坚,受强劲买兴提振

路透新加坡8月23日电---亚洲燃料油市场周二走坚,因买兴跳增,即期月份和季度互换价差成交量巨大,在100万吨以上.

即期9月/10月跨月价差飙升至每吨逆价差6.00美元的两个月高位,成交量超过20万吨.第四季/第一季跨季度价差以6.50美元的价格成交逾40万吨.

一位在新加坡的西方交易员说:"在你认为人气下滑、价格将修正时,竟然创下这麽大的成交量,将跨月价差提振至6.00美元的水平."

"这可能是由终端用户的对冲操作引发的..."

现货价差持坚于月高,尤其是180-cst级别,飙升至较新加坡现货报价升水逾每吨5.00美元的五个月高位.380-cst级别现货价差则再创一个月高位,连续第六个交易日守在5.00美元上方.这反映出市场基本面强劲.

9月裂解价差下跌0.16美元,报每桶较迪拜原油贴水5.12美元,为六个交易日以来首次贴水超过5.00美元.10月裂解价差下跌0.19美元,报每桶贴水5.91美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 651.50 652.00 651.75 636.25 15.50 2.44

现货380CST燃料油 FO380-SIN 644.75 645.25 645.00 629.60 15.40 2.45

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 652.00 654.00 653.00 638.00 15.00 2.35

380CST船用燃料油升水 7.25 8.75 8.00 8.40 -0.40

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.00 5.60 5.30 4.88 0.43 8.72

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.25 5.75 5.50 5.00 0.50 10.00 (完)