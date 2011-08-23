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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 21:58 BJT

〔美国热股〕Universal Display将向三星电子旗下部门授权技术并出售材料

路透8月23日电---LED生产商Universal Display Corp(PANL.O)表示,将向三星电子(005930.KS)旗下的Samsung Mobile Display授权技术并出售材料,以用于产品制造.

在周二盘初交易中,Universal Display股价大涨22.18%至42.47美元.(完)

--编译 于春红;审校 田建华

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