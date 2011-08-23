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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 22:01 BJT

〔美国热股〕Omnicare公开对PharMerica提出4.41亿美元的收购要约

路透8月23日电---制药服务提供商OmnicareOCR.N在与较小竞争对手PharMerica(PMC.N)初步磋商四个月後,已公开对後者提出4.41亿美元的收购要约,并警告称,准备将其收购要约提交给股东.

在周二盘初交易中,Omnicare股价劲升7.80%至28.98美元,PharMerica股价暴涨32.66%至14.5美元.(完)

--编译 于春红;审校 田建华

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