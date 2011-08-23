〔美国热股〕Omnicare公开对PharMerica提出4.41亿美元的收购要约

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月23日电---制药服务提供商OmnicareOCR.N在与较小竞争对手PharMerica(PMC.N)初步磋商四个月後,已公开对後者提出4.41亿美元的收购要约,并警告称,准备将其收购要约提交给股东.
在周二盘初交易中,Omnicare股价劲升7.80%至28.98美元,PharMerica股价暴涨32.66%至14.5美元.(完)
--编译 于春红;审校 田建华
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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