〔美国热股〕分众传媒公布季度营收大增46%,早盘最多上涨10%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月23日电---中国数字化媒体公司分众传媒FMCN.O周二早盘一度最多上涨10%,昨天该公司公布第二季营收大增46%,因其液晶显示器(LCD)显示屏业务营收上升,该公司并预计第三季营收强劲.
该公司第二季LCD部门营收增长48%,至1.661亿美元,受益于中国市场需求上升,以及日本汽车制造商支出增加.(完)
--编译 于春红;审校 母红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。