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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 22:40 BJT

〔美国热股〕分众传媒公布季度营收大增46%,早盘最多上涨10%

路透8月23日电---中国数字化媒体公司分众传媒FMCN.O周二早盘一度最多上涨10%,昨天该公司公布第二季营收大增46%,因其液晶显示器(LCD)显示屏业务营收上升,该公司并预计第三季营收强劲.

该公司第二季LCD部门营收增长48%,至1.661亿美元,受益于中国市场需求上升,以及日本汽车制造商支出增加.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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