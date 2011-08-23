〔欧洲汇市〕英镑兑美元走强,但涨势料将受限

* 英镑兑美元上扬0.3%

* 英镑兑欧元削减稍早涨幅

* 英国CBI工业订单数据改善

路透伦敦8月23日电---英镑兑美元周二走强,兑欧元削减稍早涨幅,受助于对欧元的获利了结,但英镑涨势料将受限,因市场担忧英国经济复苏迟滞.

中国制造业和德国工厂订单数据不如预期低迷,部分缓解了对全球成长的担忧,并扶助股市上扬,市场风险意愿有所回暖,英镑也因此受到支撑.

英镑兑美元GBP=D4上扬0.3%,报1.6534美元,稳居位于1.6294美元附近的100日移动均线切入位的支撑位之上,若继续上扬,将再度测试近期触及的三个半月高位1.6618美元.

近期对欧元区债务问题和美国成长转弱的担忧加剧,且官方干预风险令投资者不敢买入日圆JPY=和瑞郎CHF=,在这样的背景下,投资者寻求替代货币,英镑因此受益.

但英镑对今日公布的英国工业联盟(CBI)8月总工业订单数据意外改善反应冷淡,投资者仍然担忧英国经济总体脆弱.

不过,在本周五美联储主席贝南克在杰克森霍尔举行的年会上发表讲话前,主要货币料陷于区间内,因市场将静观贝南克是否会暗示将采取进一步举措提振表现挣扎的美国经济.

欧元兑英镑EURGBP=D4小跌至0.8712英镑,在下午的交易中出现部分英国的银行在略低于0.8750英镑价位的卖盘.交易商称,止损单在0.87英镑之下.(完)

--编译 母红;审校 李军

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