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债券 | 2011年 8月 23日 星期二 23:35 BJT

〔表格〕美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.100%,投标倍数为4.26

路透华盛顿8月23日电---美国财政部称,其一年期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.100%

中值 0.090%

低值 0.070%

投资 0.102%

价格/得标

价格 99.898889

高值得标比率 94.79%

投标倍数 4.26

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 25,000,407,300

总投标 106,478,023,800

竞争性投标得标 24,869,383,500

非竞争性投标得标 131,023,800

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/08/25

到期日 2012/08/23

CUSIP码 912795Y96

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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