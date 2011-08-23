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债券 | 2011年 8月 23日 星期二 23:38 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.000%,投标倍数为4.34

路透华盛顿8月23日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.000

中值 0.000

低值 0.000

投资 0.000

价格/得标

价格 100.000000

高值得标比率 94.84%

投标倍数 4.34

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,002,423,200

总投标 152,037,661,900

竞争性投标得标 34,747,849,300

非竞争性投标得标 254,573,900

FED附加 5,937,991,000

发行细节

发行日 2011/08/25

到期日 2011/09/22

CUSIP码 9127952F7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--整理 利棣儿;审校 于春红

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