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宏观经济 | 2011年 8月 24日 星期三 00:12 BJT

〔标题新闻〕希腊不会向芬兰或其他任何向其提供的贷款的欧元区国家提供特别担保--德国议员

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB4E7JF018]

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