修正:〔英国债市〕英债期货基本持稳,从股市获得指引

(更正:首段应为"8月23日电",非"8月22日电")

路透伦敦8月23日电---英债期货周二尾盘小涨,逆转稍早跌势,且走势与德债一致,因固定收益资产对股市表现作出反应.

欧洲股市连续第二日呈现缩量反弹的走势,受助于对防御型股的需求,和投资者寄望于美国进一步放宽货币政策,但疲弱的经济数据未能缓和衰退担忧.

9月英债期货FLGU1结算时上扬9个跳动点,报129.45,表现与可比德债期货FGBLU1一致.

"公债市场表现受制于股市走势,而股市受传言,偶尔受一些经济数据的影响,"Monument Securities的策略师Marc Ostwald表示.

指标10年期英债收益率GB10YT=RR基本持稳在2.38%.30年期英债收益率GB30YT=RR上扬近3个基点,报3.76%.

10年期英债/德债EU10YT=RR收益率差收窄2个基点,报26个基点.

稍早,英国债务管理局标售10亿英镑票息为1.875%的2022年到期的通膨保值公债.标售的投标倍数为2.05,收益率处于纪录低位.

今日公布的数据显示,8月英国CBI工业总订单数据意外改善.且上月抵押贷款批准宗数触及一年高位.但市场对此反应冷淡.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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