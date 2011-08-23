〔欧元债市〕德债收益率迫近纪录低位,受希腊援助计划的疑虑提振

* 芬兰坚持要求希腊提供贷款担保

* 德债小幅上升,美国和德国经济数据增加市场对经济增长的担忧

* 西班牙国库券标售的收益率下跌,受欧洲央行买入该国公债所支持

路透伦敦8月23日电---德债价格周二小幅上升,收益率(殖利率)留守在纪录低位附近,因低迷的经济前景及担忧希腊援助协议可能将被拖延,使避险买需完整.

具避险作用的政府公债的潜在基调走强,在投资者看来更关注保存资本甚于追求更高回报的情况下,预示周三举行的60亿欧元10年期德债标售的需求良好.

芬兰威胁将退出欧元区的希腊援助计划,如果该国对希腊的贷款没有担保的话,此举可能危及希腊援助计划,提醒了投资者欧元区的决策者远远未能解决区内的债信危机.

美国新屋销售数据疲弱,德国景气判断指数低迷,数据显示本月欧元区的服务业实际上停滞及制造业活动在约两年来首次萎缩,以上数据一致支撑德债.

9月德债期货FGBLc1扭转稍早跌势,收升10个跳动点,结算价报135.28,成交量略多于100万口,为日均值的一半.这是本年迄今第13个交易日的总成交量为日均值的一半,尽管北半球国家正在放暑假.

现货市场,10年期德债DE10YT=TWEB收益率几无变动,报2.115%,此前一些投资者在该合约大涨使收益率跌至2.028%的纪录低点後锁定部份利润.

西班牙标售大约30亿欧元的国库券,三个月国库券的收益率从7月触及的三个月高位回落至3月来最低位,受助于欧洲央行的公债购买计划.

过去两周欧洲央行买入360亿欧元区内二线国家的公债,尽管购买步伐在第二周放缓.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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