〔美国债市〕投资级别公司债市场仅有一宗新债进场

IFR佛罗里达州8月23日电---投资级别公司债市场周二仅有一宗新债推出,为5亿美元的John Deere Capital Corp (A2/A),该批债券年期为五年,由德意志银行和摩根大通承销.今早决定是否发债的企业数目更多,但大部份企业最终选择不在今天发债.

今早市场基调肯定不利借贷,而企业就是否按计划推出债券作出决定.

今早IG16最多走宽5个基点,最宽水准在131/132.

除此之外,早盘有几个BWIC(整体竞购)令人感到意外.这些BWIC规模不是很大,但一些人士表示,这些BWIC带来足够压力,令在决定该否发债的企业决定不发债.

消息人士称,一BWIC名单包括金融企业(主要为券商),规模为500万美元至1,000万美元.另一个BWIC是和电讯有关的企业,规模相近.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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