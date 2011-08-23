〔美国能源〕8月19日止当周汽油需求同比减少4.2%--SpendingPulse

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约8月23日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,尽管汽油零售价格下跌,但最近一周美国汽油需求较上年同期再次下降.
截至8月19日一周美国汽油需求较上年同期减少4.2%,即使油价较之前一周平均下降4美分,至每加仑3.59美元.
报告显示,美国汽油需求较8月12日一周下降0.8%.
汽油消费因今夏汽油价格高涨而受到重创,而夏季通常是开车的高峰时期.截至8月19日的四周美国汽油平均消费量较上年同期下降3.8%,为四周均值连续第22周同比下降.
"失业率居高不下,经济情况具有不确定性,今年汽油价格较去年同期高出30%,均导致过去两个月需求下降,"该报告称.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。