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商品期货 | 2011年 8月 24日 星期三 02:16 BJT

〔美国能源〕8月19日止当周汽油需求同比减少4.2%--SpendingPulse

路透纽约8月23日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,尽管汽油零售价格下跌,但最近一周美国汽油需求较上年同期再次下降.

截至8月19日一周美国汽油需求较上年同期减少4.2%,即使油价较之前一周平均下降4美分,至每加仑3.59美元.

报告显示,美国汽油需求较8月12日一周下降0.8%.

汽油消费因今夏汽油价格高涨而受到重创,而夏季通常是开车的高峰时期.截至8月19日的四周美国汽油平均消费量较上年同期下降3.8%,为四周均值连续第22周同比下降.

"失业率居高不下,经济情况具有不确定性,今年汽油价格较去年同期高出30%,均导致过去两个月需求下降,"该报告称.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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