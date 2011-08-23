〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,受收成前景不好及天气因素影响

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高,因美国作物生长状况等级下降,收成前景较差,股市和原油价格上涨及美元下挫.
新作12月玉米期货CZ1创下7.44美元的合约新高,前高位是周一创下的7.36-1/2美元.
天气预报机构Commodity Weather Group周二表示,它将美国今年玉米产量预估值下调至每英亩148.7蒲式耳,8月2日时预估为150蒲式耳,这次预计总产量为124.85亿蒲式耳,上次预估为126.21亿蒲式耳.
该机构的最新预估数据低于美国农业部的当前预测,农业部预计总产量为129.14亿蒲式耳,每英亩产量为153.0蒲式耳.
美国农业部周一稍晚表示,玉米优良率为57%,低于上周的60%,也低于上年同期的70%.玉米正处于授粉期.
交易商原本预计玉米生长状况等级下降1-2个百分点.
9月玉米期货合约CU1收高9-3/4美分,报每蒲式耳7.30-1/4美元.12月玉米期货CZ1收涨9美分,报7.43-1/2美元.
今日CBOT玉米成交量预估为274,038口.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
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