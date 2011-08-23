〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收升,因担忧供应

路透芝加哥8月23日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高,因全球磨粉小麦供应下降的迹象及美元走软.

交易商称,外围市场对小麦期货提供支持,包括股市上涨,美元下跌.

周二欧洲磨粉小麦期货触及两个月新高,受助于俄罗斯小麦价格上升,担心美国小麦成长,及德国湿润天气将影响已长熟的小麦的威胁.

分析师和交易商称,美国春小麦收成低于预期,因主要的春小麦种植区北达科他州洪涝降低春小麦的种植面积,作物种植被推迟,及早期种植的作物遭遇恶劣天气.

美国大平原硬红冬麦种植区的天气干燥仍是隐忧,而美国春小麦种植地带的天气改善有助收割.

埃及的GASC表示,买入18万吨俄罗斯小麦.

指标CBOT-9月小麦合约WU1上升21-3/4美分,报每蒲式耳7.57-1/4美元.

今日CBOT小麦期货预估成交量为81,191口.(完)

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