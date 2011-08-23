〔伦敦金属〕期铜收涨,中国数据打消成长忧虑

* 强于预期的中国数据提振铜价

* 美国新屋销售触及五个月低位

* 全球锌/铅市场供过于求的

* 周三将公布美国耐久财订单数据

路透纽约/伦敦8月23日电---伦敦期铜周二收涨1.5%,受助于中国制造业企稳的迹象和美联储将进一步刺激经济的希望引发的其他市场涨势.

除期镍CMNI3外,其他基本金属周二劲扬,期铅CMPB3领涨,日内攀升3.2%.

不过,诸如期铜等部分金属涨幅稍晚有所收窄,因欧洲债务担忧持续且低迷的美国楼市数据令需求前景黯淡无光.房屋建设占美国铜消费量的约50%.

"主要的利好因素是最新公布的中国数据,"Standard Chartered的分析师Dan Smith称,"暗示铝,铜,镍和铁矿石的需求良好...但西方的宏观经济前景明显放缓."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收涨130美元,或1.5%,报每吨8,850美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)交投最活跃的12月期铜HGZ1结算价上扬3.95美分,报每磅4.0145美元,接近盘中交投区间3.9540-4.40580美元.

汇丰(HSBC)周二公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的8月初值数据,显示中国制造业活动仅略微降温,暂缓此前三个月连续恶化的态势.

但汇丰称,认为低至48的中国PMI数据仍直指工业产出的年增幅在12-13%,国内生产总值(GDP)增幅在9%,尽管该数据显示8月工业活动萎缩.

但一项欧洲制造业数据和美国新屋销售跌至五个月低位,均凸显出发达国家经济成长疲弱的状态仍在继续,暗示金属需求仍然不振.

展望未来,市场正为美联储主席贝南克周五在杰克森霍尔举行的年会上的讲话作准备.

周二公布的一项路透调查显示,华尔街经济学家预计,美国经济再陷衰退的机率约为三分之一,令对美联储将推出新一轮非常规信贷宽松政策的预期升温.

部分分析师小幅下调铜需求成长预期,因全球经济前景恶化,但仍预计在目前的水平上铜价仍有上行的空间.

部分全球最大型铜矿的劳资纠纷也支撑铜价.

三个月期铝CMAL3收报每吨2,371美元,周一收盘时的买入价为2,336美元.

国际铅锌研究组织(ILZSG)周二公布的简报显示,2011年上半年,全球锌市场出现22.3万吨的供应盈馀,全球铅市场则出现10万吨的过剩供应.

以下为1751GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 401.50 4.00 +1.01 444.70 -9.71

LME期铝 2370.00 15.00 +0.64 2470.00 -4.05

LME期铜 8845.00 125.00 +1.43 9600.00 -7.86

LME期铅 2335.00 73.00 +3.23 2550.00 -8.43

LME期镍 20660.00 -165.00 -0.79 24750.00 -16.53

LME期锡 23300.00 450.00 +1.97 26900.00 -13.38

LME期锌 2190.00 38.00 +1.77 2454.00 -10.76

上海期铝 17290.00 75.00 +0.44 16840.00 2.67

上海期铜 66650.00 740.00 +1.12 71850.00 -7.24

上海期锌 16915.00 150.00 +0.89 19475.00 -13.15

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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