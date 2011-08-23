〔纽约期市〕ICE期棉收跌,交投非常清淡

路透纽约8月23日电---棉花期货周二收跌,受累于投资者卖盘.分析师认为,无法升穿上方技术目标可能导致期棉进一步走软.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收跌1.21美分,报每磅1.0524美元,盘中交投区间介于1.0427-1.0725美元,在昨日1.0416-1.0782美元的区间内.

路透数据显示,总成交量约为5,800口,较30日交易日均值低近60%.

路易斯安那州的独立棉花分析师Mike Stevens称,如果指标12月合约未能升穿1.08和1.09美元,则将变得更加脆弱.

交易商称,期棉的首个下行支撑位见1.04美元,然後是1美元的心里位.

基本面方面,美国农业部周一公布的棉花生长进度报告与前一周基本持稳,毫无意外.

农业部称,上周棉花很差率为22%,较差率为19%,之前一周分别为21%和19%.

ICE Futures美国数据显示,截至8月22日期棉市场未平仓合约为145,425口,较8月11日的逾两周最低140,442口高出近5,000口.(完)