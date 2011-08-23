〔纽约期市〕可可期货大涨,糖和咖啡期货因商品价格走强而收升

路透纽约/伦敦8月23日电---可可期货周二大涨,受全球股市及商品市场全线上涨带动,另外升势与中国和德国的经济数据均强于预期有关.

糖价上涨,因全球最大糖出口国巴西蔗糖收成预估下降且中国需求前景减少.咖啡价格也上升.

全球股市大幅攀升,美元下跌,因美国经济数据低迷引发投资者预期美联储可能将推出更多经济刺激措施.

可可期货领涨,美国可可期货受技术买盘提振,之前美国可可合约升至200日移动均线切入位大约3,106美元的上方.此为可可合约自7月22日来首次升穿200日移动均线.

洲际交易所(ICE)-12月可可期货CCZ1劲升96美元,或3.15%,报每吨3,141美元,此为7月21日来最高结算价,且录得六周来最大单日升幅.Liffe-12月可可期货LCCZ1升43英镑,或2.24%,报每吨1,960英镑.

可可期货上涨,受助于商品市场走强,英镑兑美元GBP=上升,交易员较少关注当前全球供应过量,而是聚焦于明年作物状况.

可可期货交易员称,较之关注2010/11年全球供应大量过剩,市场愈发留意2011/12年供应短缺的前景.

糖期货进一步上涨,因有消息称,巴西中南部蔗糖种植区的收成可能被进一步下修.

ICE-10月原糖期货SBV1上升0.03美分,报每磅30.82美分,但Liffe-10月白糖期货LSUV1上扬2美元,报每吨800.50美元.

中国需求前景也提供支持.

"由于中国主要蔗糖种植区广西的收成不佳,中国面临国内供应不足状况,未来几个月中国的糖进口量可能居高不下,"巴克莱资本在商品研究报告中写道.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1收涨3.25美分,报每磅2.716美元.Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货LRCX1升51美元,报每吨2,396美元.(完)