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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 04:12 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数劲扬2.97%,Nasdaq指数大涨4.29%

路透纽约8月23日电---美国股市周二大涨3%,因市场臆测美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克将暗示会进一步扶助经济,为投资者点燃了在四周大跌後股市最惨淡时期已过去的希望.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI劲扬322.11点,或2.97%,报11,176.76;标准普尔500指数.SPX攀升38.53点,或3.43%,报1,162.53点.Nasdaq指数.IXIC大涨100.68点,或4.29%,报2,446.06点.(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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