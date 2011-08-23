〔美国债市〕机构债利差扩阔,市场关注公债表现

IFR波士顿8月23日电---美国多数机构债较可比公债利差周二扩阔0.5个基点,部分年期的机构债利差扩阔幅度高达3.5个基点.

短期机构债表现强于可比互换合约,但其他年期的机构债则表现稍逊.不过,很多利差扩阔的机构债表现不及可比公债.

总体而言,今日机构债买兴改善,可能是因为本周有282.07亿美元的创纪录政府发起企业(GSE)债券回赎.

根据TRACE提供的数据,今日成交量高于平均水平,成交额为64.29亿美元,成交宗数为4,438.

房利美FNMA.OB周三将标售10亿美元的三个月和六个月债券.房贷美FMCC.OB按计划将于周四宣布新债发行计划.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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