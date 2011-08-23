〔全球金市〕现货金创纪录高点後挫跌,市场认为黄金超买

* 金价急涨後,投资者担心黄金超买

* 股市和工业金属上涨,黄金下跌

* 上海黄金交易所上调黄金远期合约保证金

路透纽约/伦敦8月23日电---现货金周二在首度升穿每盎司1,900美元后挫跌,录得18个月来最大单日跌幅,因股市反弹导致交易商重新考虑黄金的涨势,许多交易商认为黄金涨势或过度.

现货金XAU=在海外市场创出1,911.46的纪录高点,而随後较此高点下跌逾60美元,因道琼工业指数.DJI劲扬近3%.

"黄金已经达到瞬间波幅就达40-50美元的程度.这不是安全的投资,实际上离安全相距甚远;其波动大;是从众心理的体现且令人恐慌."Dennis Gartman周二表示.

海外市场方面,上海黄金交易所称,从8月26日起,将黄金远期合约保证金比例要求从11%提高至12%,以限制交易风险.[ID:nCN1916843]

分析师警告称黄金可能大幅修正.此前三个交易日黄金最高涨幅达8%,且自7月以来涨幅超过400美元.

"与全世界过度依赖美元充当储备货币类似,我认为我们应适当保持谨慎,不要变得过度依赖黄金,"加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)驻伦敦贵金属部门负责人Simon Weeks称.

他说,"我认为黄金当前的高价不必要."

美国12月期间GCZ1结算价下跌30.60美元,或1.6%,报每盎司1,861.30美元,此前在海外市场触及1,917.90美元的高位.收盘後,期金延续跌势,跌至1,831.70美元,跌破周二低点1,859.60美元.

现货金XAU=最新报价为1,833.50/1,834.25美元,下跌3.4%,将录得2010年2月以来最大单日百分比跌幅.

现货银XAG=下跌超过4%,报每盎司41.59/67美元.9月期银结算价报42.2910美元,下跌1.O34美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1861.30 -30.60 -1.6 1830.00 1917.90 328,980

COMEX白银期货 SIU1 42.291 -1.034 -2.4 41.500 44.275 90,352

COMEX铂金期货 PLV1 1880.10 -25.60 -1.3 1863.80 1918.50 8,771

COMEX钯金期货 PAU1 764.40 -0.70 -0.1 758.80 768.90 2,822

现货金 XAU= 1829.50 -67.39 -3.6 1827.55 1911.46

现货银 XAG= 41.590 -2.160 -4.9 41.520 44.140

现货铂金 XPT= 1864.49 -34.94 -1.8 1865.50 1912.00

现货钯金 XPD= 757.47 -0.71 -0.1 760.75 767.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 田建华;审校 母红

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