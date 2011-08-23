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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 04:39 BJT

〔加拿大股市〕大涨逾2%,资源股和银行股领涨

路透多伦多8月23日电---多伦所证交所S&P/TSX综合指数周二大幅收高,录得近两周最大升幅,因资源股和金融股受商品价格上涨以及银行业绩意外强劲提振领涨.

加拿大投资人也从美国市场走势中找到指引,美股许多投资人在美联储主席贝南克周五讲话前回场,市场预计贝南克可能暗示更多刺激经济措施.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高269.97点或2.24%,报12,338.3点,为8月10日来最大单日升幅.

10项分类指数中有九项收升,权重的材料股则因金矿股走软而收低.(完)

--编译 李军;审校

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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