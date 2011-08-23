〔美国债市〕提前偿还风险及供应使MBS的投资者感到不安

IFR芝加哥8月23日电--周二美国东海岸发生罕见地震,多幢大楼进行疏散,但美国抵押贷款支持证券(MBS)市场仍保持正常运作.近期的低利率水平导致的供应及提前偿还风险仍是影响今日市场的主题.这令MBS利差在整个交易日承压,买家偶尔在市场出现,把握利差走宽的机会.

据报抵押贷款银行供应总计20亿美元区域票息在3.5%及4%的MBS,而来自中长线买家及短线买家的买盘未能轻松地吸纳所有供应.与此同时,票息在4.5%以上的MBS仍然承压,受累于再融资风险及对一个帮助有信贷问题的贷款人的政府计划的担忧.特别值得留意的是,中长线买家,银行和基金经理卖出和後者有关的债券.

30年期的MBS价格下跌大约8-9个跳动点不等,而票息2.137%的10年期MBS跌14/32,至99-28,因投资者不是那麽厌恶风险.两年期/10年期利差从188.2个基点走宽至191.7个基点,五年期互换利差走宽1.5个基点.

MBS较互换及票息在4.5%-6%区域的10年期公债利差走宽3-4个跳动点,票息在4%的上升1个跳动点,票息在3.5%的持平至小幅收窄.票息较低的15年MBS表现优于可比的30年期MBS.整体而言,Tradeweb称成交量为30天移动均值的88%,卖出的成交量占多数.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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