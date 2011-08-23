〔加拿大汇市〕加元缩减升幅,但免力收升

路透多伦多8月23日电---加元兑美元周二小幅收升,但涨幅落後于其他主要货币,因全球转投风险较高资产的一波买盘未能令加元受益.

股市和大部份商品价格上涨,受助于中国和欧元区经济活动数据没有市场原先担心的低迷.

多伦所证交所S&P/TSX综合指数周二大幅收高,录得近两周最大升幅,因资源股和金融股受商品价格上涨以及银行业绩意外强劲提振领涨.[.TOCN]

与此同时,加拿大零售销售连续第三个月增长,但数据未能点燃部分市场人士的乐观情绪,因他们注意到汽车销售一次性大增是导致零售销售增长的主要原因.

"零售销售数据的确不错,但它似乎产生一些剩馀效应.它可能部分抑制了加元兑其他货币的表现,"RBC Capital Markets加拿大固定收益及汇市策略部主管Mark Chandler说.

加元兑美元CAD=D4收报0.9880加元或1.0121美元,周一收报0.9901加元,或1.01美元.

加元延续海外交易时段的升势,在零售销售数据公布後上涨至0.9855加元,之後回软.

加元表现落後于其他主要货币以及澳元和新西兰元等商品相关货币.这些货币兑美元上涨约1%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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