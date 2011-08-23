〔国际油市〕NYMEX原油期货收涨,市场乐观预计美联储将进一步刺激经济

* 美股上涨,因对美联储将推出刺激经济措施感到乐观

* 市场揣测美联储放宽政策,压低美元

路透纽约8月23日电---周二美国原油期货收高逾1%,对于美国联邦储备理事会(美联储,FED)将很快发出进一步刺激疲软经济信号的乐观情绪提振美股上涨,从而支撑原油期货.

尽管利比亚首都的黎波里大部分被反对派占领,但战斗不断仍支撑油价,另外尼日利亚出口中断也提供支撑.

利比亚反对派组成的国家委员会主席穆斯塔法 阿卜杜勒 贾利勒(Mustafa Abdel-Jalil)谨慎表示,"现在称的黎波里一战结束为时尚早."其还补充称,"在卡扎菲和其子被捕之前,难言战斗结束."

美国东岸自弗吉尼亚至波士顿地区发生6.0级地震後,纽约商业期货交易所(NYMEX)交易继续进行.

美国石油协会(API)在周二2030 GMT公布,美国最近一周原油库存减少330万桶.汽油库存增加640万桶,馏分油库存增加200万桶.[ID:nCN1919313]

在一周库存报告公布之前,路透访问分析师的调查显示,预计上周美国原油库存增加80万桶,馏分油库存增加70万桶,预料汽油库存减少90万桶.

新的近月合约--NYMEX10月合约CLV1结算价为每桶85.44美元,收高1.02美元或1.21%.盘中交易区间为83.40至86.39美元.

洲际交易所10月布兰特原油期货LCOV1结算价报每桶109.31美元,上涨0.95美元或0.88%,盘中交易区间为107.20至109.79美元.

美国原油较布兰特原油折价小幅缩窄,收盘时为23.87美元,周一为23.94美元.

美国股市周二大涨3%,因市场臆测美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克将暗示会进一步扶助经济,为投资者点燃了在四周大跌後股市最惨淡时期已过去的希望.[.NCN]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 85.44 1.02 1.2% 83.40 86.39 335,215 30,152

11月原油 85.74 1.05 1.2% 83.75 86.69 63,859 374,045

9月RBOB汽油 2.8766 0.0415 1.5% 2.8028 2.8990 16,013 25,346

10月RBOB汽油2.7472 0.0343 1.3% 2.6797 2.7671 40,918 30,493

9月取暖油 2.9425 0.0318 1.1% 2.8826 2.961 21,057 31,668

10月取暖油 2.9492 0.0305 1.0% 2.8897 2.9675 46,672 43,380

10月布兰特 109.31 0.95 0.9% 107.20 110.20 225,742 245,432

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 532,321 628,139 698,309 1,464,806 8,203

汽油 94,436 80,783 114,572 251,769 -3,649

取暖油 112,738 -- 111,516 306,337 292 (完)