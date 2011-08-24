〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月24日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
08/19/11 较上周 较上年 08/19/11 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 347.0 -3.3 -9.7 351.8 -2.2 -6.5
馏分油 152.8 2.0 -16.8 155.7 1.7 -20.3
汽油 213.9 6.4 -12.3 211.4 1.4 -14.2
取暖油 40.0 1.3 -9.2 41.0 1.6 -10.7
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -1.2 0.2 0.0 -1.3
煤油型航空燃料 43.9 0.9 -1.8 43.3 -0.9 -4.8
原油日加工量 15.2 0.3 0.7 15.7 0.2 0.8
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加80万桶,汽油库存减少90万桶,馏分油库存增加70万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 母红;审校 利棣儿
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