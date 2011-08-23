〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因担心美国产量前景

路透芝加哥8月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,交易商称,因周度报告显示作物等级降低且中西部部分地区持续乾旱,投资人担心美国产量前景.

美元走软以及美股上涨也提供支撑.

指标11月大豆期货SX1升至14美元的一个月高位,之後小幅回落.

大豆期货交投活跃,成交量较之前30日均值高24%.

美国农业部周一晚公布,上周美国大豆优良率为59%,较之前一周低2个百分点.

一农业气象学家表示,本周中期美国大豆和玉米作物产区将有一些降雨,但不会惠及部分最乾旱的地区.

年度Pro Farmer作物田间巡查员发现,对印第安纳州部分大豆豆荚的统计情况显示,大豆结荚情况逊于去年及三年均值.

Oil World表示,巴西明年的大豆产量将少于预估,因农户因玉米价高而增加种植了玉米.

CBOT-11月大豆SX1收高12美分,报每蒲式耳13.97-1/4美元.CBOT-9月豆粕合约SMc1收高5.6美元,报每短吨368.3美元.9月豆油合约BOc1上涨0.02美分,报每磅55.62美分.

预估CBOT大豆成交量为177,101口,豆油成交90,979口,豆粕成交92,657口.

以下为CBOT农产品期货在1859GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 730.25 9.75 1.4% 16.1%

CBOT大豆Sc1 1389.50 13.00 0.9% -0.3%

CBOT豆粕SMc1 368.30 5.60 1.5% -0.5%

CBOT豆油BOc1 55.62 0.02 0.0% -3.7%

CBOT小麦Wc1 757.25 21.75 3.0% -4.7%

CBOT稻米RRc1 1696.50 -0.50 0.0% 21.2%

EU小麦BL2X1 207.50 4.25 2.1% -17.8%

NYMEX原油期货CLc1 85.72 1.30 1.5% -6.2%

道琼工业指数.DJI 11,078 223 2.1% -4.3%

现货金XAU= 1839.55 -57.34 -3.0% 29.6%

欧元/美元EUR= 1.4423 0.0067 0.5% 8.1%

美元指数.DXY 73.8890 -0.1850 -0.3% -6.5%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1565 50 3.3% -11.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)