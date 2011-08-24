版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 01:04 BJT

〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为1.029%,投标倍数为2.71

路透华盛顿8月24日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.029%

中值 0.979%

低值 0.882%

价格/得标

价格 99.859020

高值得标比率 9.30%

投标倍数 2.71

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,026,400

总投标 94,936,661,400

竞争性投标得标 34,893,515,000

非竞争性投标得标 56,511,400

FED附加 1,070,488,400

初级市场交易商投标 63,282,000,000

初级市场交易商得标 15,355,365,000

直接投标 14,093,000,000

直接投标得标 4,833,000,000

间接投标 17,455,150,000

间接投标得标 14,705,150,000

发行细节

发行日 2011/08/31

到期日 2016/08/31

CUSIP码 912828RF9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐