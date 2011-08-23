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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 07:11 BJT

〔表格〕新西兰7月连续第七个月录得贸易顺差,受乳品推动

路透惠灵顿8月24日电---周三公布的数据显示,新西兰7月连续第七个月录得贸易顺差,受乳品推动,并录得年度贸易顺差.

新西兰统计局数据显示,新西兰截至7月的一年贸易顺差为13.1亿新西兰元(10.9亿美元),路透调查预估为顺差10.6亿新西兰元.截至6月的一年贸易顺差为9.99亿新西兰元.

新西兰7月贸易顺差为1.29亿新西兰元,预估为逆差1.5亿新西兰元;6月修正值为贸易顺差1.97亿新西兰元.

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