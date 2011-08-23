〔表格〕新西兰7月连续第七个月录得贸易顺差,受乳品推动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透惠灵顿8月24日电---周三公布的数据显示,新西兰7月连续第七个月录得贸易顺差,受乳品推动,并录得年度贸易顺差.
新西兰统计局数据显示,新西兰截至7月的一年贸易顺差为13.1亿新西兰元(10.9亿美元),路透调查预估为顺差10.6亿新西兰元.截至6月的一年贸易顺差为9.99亿新西兰元.
新西兰7月贸易顺差为1.29亿新西兰元,预估为逆差1.5亿新西兰元;6月修正值为贸易顺差1.97亿新西兰元.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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