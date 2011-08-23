澳新经济指标预测--8月24日-8月31日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月24日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------8月22日当周------------------------------
8月24日(三)
0130 澳洲建筑完工 第二季 +1.1% +0.7%
2245 新西兰食品价格指数(较前月) 7月 -- +1.4%
2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 +0.6% +0.9%
(较上年同期) +1.2% +3.4%
8月25日(四)
无重要经济数据公布.
8月26日(五)
无重要经济数据公布.
------------------------------------8月29日当周------------------------------
8月29日(一)
2245 新西兰建筑许可 7月 -- -1.4%
8月30日(二)
0130 澳洲建筑许可 7月 -- -3.5%
8月31日(三)
0130 澳洲民间信贷 7月 -- -0.1%
2245 新西兰贸易条件指数(较前季) 第二季 +2.0% +0.9%(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。